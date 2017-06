Kota Lama Akan Mengenalkan Brand Baru “Old Town Semarang”

SEMARANG, suaramerdeka.com - Untuk lebih mengenalkan brand Kota Lama sebagai warisan budaya dunia, pengelola akan mengupayakan merubah nama dari Kota Lama menjadi Old Town Semarang. Nama ini mengacu kepada catatan Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), sebauh lembaga cagar budaya dunia yang ada di Paris, Perancis.

Hal itu ditegaskan Hevearita G Rahayu, Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang, dalam kesempatan diskusi terbatas di Semarang, Sabtu (6/6).

Perempuan yang juga Wakil Wali Kota Semarang itu menjelaskan, nama Old Town Semarang itu dia ketahui setelah dirinya mendatangi markas Unesco belum lama ini. “Ternyata Unesco mencatat Kota Lama dengan nama berbasa Inggris Old Town Semarang. Ini nama yang mendunia. Karena itu kami akan berupaya merubah menjadi nama itu,”katanya.

Saat ini proses membuat branding untuk menggaungkan Old Town Semarang di masyarakat sedang dipersiapkan. Kampanye ke arah itu perlu dilakukan karena mengubah lidah Kota Lama ke Old Town butuh waktu. Membuat branding tidak gampang apalagi dilakukan pemerintah daerah bukan mengelola perusahaan. Harus disiapkan DED (Detail Design Engineering) dulu baru bisa melakukan action. Karena itu masyarakat diajak bersama-sama menyosialisasikan Old Town Semarang ini. “Jika dulu menyebutnya Kota Lama, sekarang harus dirubah menjadi Old Town Semarang,” ujarnya.

Staf Khusus Menpar Bidang Komunikasi dan Media, Muh Noer Sadono saat berdiskusi dengan Ita, sapaan akrab Wakil Wali Kota Semarang menyampaikan, saat ini Kota Lama sudah mulai bergairah. Penataan harus makin bagus dan konkret.

Pertama, jalan harus bagus, lampu malam terang benderang, kebersihan wajib dikelola ketat, drainase diperbaiki, jangan sampai rob atau banjir lagi, buat penampungan parkir, bikin car free day jika perlu tiap hari, undang pelaku usaha cafe, resto, hotel terbaik dan branded, free wifi di semua sudut, dengan kecepatan tinggi. “Jaga keamanan dan ketertiban senyaman mungkin. Tidak boleh ada ketakutan sedikitpun, untuk mengubah image Kota Lama yang friendly,” kata Don.

Kedua, setelah semua itu disentuh, untuk mendorong nama baru Old Town, BPK2L perbanyak promosi melalui online events. “Kota Lama dengan bangunan heritage buatan Belanda itu instagramable banget. Tinggal bikin 1001 spot foto yang dilombakan melalui media sosial. Maka seluruh sudut Kota Lama yanh sudah rapi itu makin mendunia,” tutur Don lagi.

Storyline

Banyak ahli dan pelaku sejarah Kota Semarang, seperti Jongkie Tio dan kawan-kawan yang masih menyimpan banyak story dari Kota Lama. Mulai digali storyline-nya, libatkan semua unsur Pentahelix untuk memperkuatcwrita di balil gedung-gedung tua yang artistik itu. “Buat aplikasi yang free download, dipromosikan aplikasi itu, dan berisi A to Z tentang Kota Lama dengan berbagai bahasa,” ungkap dia.

Ketiga, segera diurus dengan serius, dossier untuk mendapatkan pengakuan UNESCO. Saat ini UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Perancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa lembaga, dan institut di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial, dan manusia, budaya, serta komunikasi, dan informasi.

“Pak Menteri Pariwisata Arief Yahya sudah setuju mensupport Kota Lama Semarang, jangan sampai kehabisan waktu, harus segera dibuat timeline menuju Old Town yang berkelas dunia,” kata Don.

Proyek yang disponsori Unesco termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan guru, program ilmu internasional, proyek sejarah regional, dan budaya. Lalu promosi keragaman budaya, kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam. Serta memelihara HAM dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.

Ita juga setuju, bahwa menata Old Town butuh waktu. Sebab saat ini dari 100 lebih gedung kuno yang ada, bari 71 gedung yang diketahui pemiliknya. Banyai gedung yang tidak bertuan. Sudah ditulisi supaya pemilik menghubungi BPK2L, hingga sekarang juga masih nihil. Secara bertahap, gedung yang sudah bertuan didorong untuk diperbaiki menyatu dengan konsep Old Town Semarang.

“Jadi tugas BPK2L hanya mengkoordinasi dan mendorong kepada pemilik agar menghidupkan Old Town karena gedung-gedung itu milik banyak orang dan perusahaan, bukan milik Pemkot,”imbuhnya.

