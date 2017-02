Saatnya Menuju Bank Digital

DI ranah bisnis, teknologi mengubah segalanya. Persaingan pun menjadi semakin sempurna, pendatang baru punya kesempatan menyalip pemain lama dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Masih ingat tragedi Nokia yang tergilas Blackberry. Pabrikan perangkat elektronik asal Finlandia itu belasan tahun merajai bisnis telepon selular.

Bahkan, karena sudah mengakar, di masa jayanya, masyarakat mungkin tak akan ada yang berpikir perusahaan dengan tagline connecting people itu akhirnya ditinggalkan konsumen. Yang terjadi memang demikian, perusahaan itu kehilangan pangsa pasar hingga akhirnya tenggelam. Sebagai penggusur Nokia, Blackberry juga bernasib relatif sama. Sempat digandrungi konsumen sejagat, smartphone generasi awal ini akhirnya tumbang di tangan barisan ponsel berbasis Android. Sistem operasi besutan Google itu membuat OS Blackberry menjadi usang. Di bisnis moda transportasi, teknologi juga mengubah persaingan.

Kehadiran Go JEK dan Uber malah menciptakan kompetisi baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tanpa armada sendiri, perusahaan angkutan berbasis aplikasi ini terus menggurita dan sukses merebut hati konsumen. Pihak-pihak yang berupaya menembak mereka dengan peluru regulasi, gagal total dan juga menuai kecaman publik.

Fenomena ini membuat pelaku bisnis di sektor lain berpikir keras. Mereka harus cepat beradaptasi atau go digital. Industri keuangan termasuk yang paling dinantinantikan terobosan digitalnya, agar bisa ikut berselancar bersama perubahan. Mengacu ke perkembangan layanan digital yang begitu pesat saat ini, inovasi perbankan bisa dibilang menjadi keharusan yang tak terhindarkan lagi, now or never.

Spesialis Pensiunan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk adalah salah satu bank yang sangat antusias merespons perkembangan digital. Bank spesialis pensiunan dan mikro ini telah menggelontorkan dana sekitar Rp 500 miliar sepanjang 2016 untuk menciptakan layanan perbankan berbasis teknologi. ”Kami merancang platform digital ini sejak tiga tahun lalu, dengan mendasarkan pada penelitian dan pemikiran yang mendalam, serta pembelajaran dari berbagai tren yang relevan dalam industri perbankan,” kata Djemi Suhenda, Wakil Direktur Utama BTPN.

Saat pertemuan dan diskusi dengan wartawan senior dari sejumlah media cetak dan elektronik di Bali, akhir pekan lalu, Djemi menuturkan, dari proses persiapan yang matang itu, BTPN mengembangkan dua platform digital banking yang unik untuk dua segmen yang berbeda. Pertama, platform BTPN Wow!

untuk segmen below consuming class, yang diluncurkan pada Maret 2015. Selain itu ada platform Jenius untuk consuming class yang diperkenalkan ke publik pada Agustus 2016. BTPN Wow! adalah inovasi untuk segmen below consuming class atau unbanked segment, yang terdiri atas petani, nelayan, buruh, pekerja informal, dan para pedagang mikro. Hingga akhir Desember 2016, BTPN Wow! telah memiliki 2,9 juta nasabah dan lebih dari 171 ribu agen.

Melalui inovasi BTPN Wow!, menurut Djemi, BTPN menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam daftar ”Fortune Change the World”. Daftar tersebut berisi 50 perusahaan di seluruh dunia yang dinilai telah berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial, namun tetap mampu meraih keuntungan.

Adapun Jenius adalah inovasi digital banking untuk segmen consuming-class yang identik dengan masyarakat urban dan melek teknologi. Jenius merupakan rekening tabungan, bukan uang elektronik, yang dilengkapi dengan kartu debit Visa untuk transaksi retail di seluruh dunia dan tersambung dengan jaringan perbankan nasional. Jenius itu sebuah aplikasi keuangan yang mengubah cara berbank secara signifikan, dengan memperkenalkan fitur-fitur unik, antara lain $cashtag, transfer uang ke nomor hape atau alamat email, Split Bill, Pay Me, Dream Saver, Visa e-card. Meng acu ke data google play (android), hingga Desember 2016, aplikasi Jenius, sudah diunduh lebih dari 1 juta orang.

Menurut Djemi, BTPN menghadirkan Wow! dan Jenius untuk merespons kebutuhan masyarakat saat ini yang semakin gandrung dengan teknologi. ”Nasabah itu unik dan kebutuhannya tidak sama. Maka itu, kami menciptakan dua inovasi digital yang dapat mengakomodasi berbagai macam segmen sekaligus. Ini menjadi fokus utama BTPN tahun ini,” katanya. (Nugroho DS-35)

