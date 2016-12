Refleksi Kebudayaan 2016 di Undip

FAKULTAS Ilmu Budaya (FIB) Undip akan menggelar refleksi perjalanan kebudayaan sepanjang 2016, Kamis (29/12) pukul 13.00-15.00 di Ruang Sidang FIB Jl Prof Soedarto, Tembalang. Narasumber Guru Besar Antropolog FIB Undip Prof Dr Mudjahirin Thohir MA, satrawan Triyanto Triwikromo, dosen filasafat FIB Slamet Subekti MHum, dengan moderator Dekan FIB Dr Redianto Noor MHum. (G7-71)

RADIO Idola 92.6 FM menyelenggarakan Semarang Trending Topics-Diskusi Membangun Jawa Tengah bertema Economic Outlook 2017: Prospek dan Tantangan Perekonomian Global dan Nasional bagi Jawa Tengah, Jumat (30/12) pukul 07.00-09.00 di Hotel Grasia Jl S Parman Semarang. Narasumber Dr Enny Srihartati (Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)), Musthofa (Bupati Kudus), Frans Kongi (Ketua APINDO Jawa Tengah), dan Hanawijaya (Direktur Operasional Bank Jateng). Informasi (024) 6710808-6733244. (H84-71)

PROGRAM Doktor Ilmu Hukum (PDIH)/ S-3 Unissula membuka pendaftaran.Kandidat doktor akan dibekali program intensifikasi jurnal ilmiah dan aksesnya. Juga penulisan artikel ilmiah populer. Info: Adji Pamungkas 082323232720. (H41-71)

