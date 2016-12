Ikan Louhan Dikenalkan Kembali

Ikan hias dengan khas warna sisik yang hidup serta benjolan kepala bernama Louhan atau Flowerhorn masih banyak diminati. Meski saat ini kurang populer, pecinta ikan dengan nama binomial Amphilophus Trimaculatus berkumpul dan berusaha mangangkat kembali pamornya. Di Kota Semarang mereka bernama Louhan Semarang Family.

DIBENTUK dari berkumpulnya pecinta Louhan yang ada di Semarang pada Oktober 2015. Komunitas ini melakukan pertemuan rutin setiap bulan. Informasi tentang ikan Louhan dibagi secara luas. Dari jenis-jenis ikan hingga cara perawatan. ”Louhan Semarang Family adalah komunitas terbuka untuk semua pecinta Louhan dari berbagai kalangan,” kata salah satu anggota Louhan Semarang Family, Agus.

Rutin berkumpul membuat para anggota menentukan tujuan. Mereka mendefiniskan antara lain, memajukan hubungan serta kualitas pengetahuan untuk semua pecinta Louhan di Semarang dan sekitarnya. Memberikan ruang yang sangat terbuka untuk berdiskusi, bercengkerama satu sama lain untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi. ”Kami diperbolehkan melakukan lelang, berjualan, maupun berbagi informasi ikan Louhan kesayangan,” tuturnya.

Kegiatan rutin lainnya adalah kontes ikan setiap tiga bulan sekali. Salah satunya digelar tengah bulan Desember 2016 ini. Sebanyak 70 ikan dipamerkan dalam kontes iklan Louhan di Wisma Perdamaian, kawasan Tugumuda, Semarang.

Perkembangan Budidaya

”Kontes ikan digunakan sebagai sarana mengangkat ikan Louhan, sekaligus memperkenalkan ke khalayak luas. Kami diselenggarakan rutin. Kami dalam acara ini melihat perkembangan budidaya ikan Louhan,” terang Agung Sujiwo, anggota lainnya yang merupakan panitia kontes ikan Louhan. Kontes ikan Louhan, kata dia, digelar kali ketiga ini di Semarang.

Peserta tidak hanya berasal dari Kota Semarang saja, dari luar kota seperti Pekalongan, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Purwodadi, dan sekitarnya turut hadir. Ada beberapa lomba yang digelar seperti Marking kelas B dan C, Cencu kelas B dan C, Free Marking (FM) kelas B dan C.

Penilaiannya meliputi, bentuk badan, mutiara, jenong, warna, fintail atau ekor dan sirip. ”Masyarakat selama ini menganggap jika ikan Louhan sudah minim. Kami mencoba untuk membuktikan eksistensi iklan dan pamornya masih ada. Animo masyarakat Semarang bisa dibilang cukup tinggi. Pembibitan ikan Louhan juga sudah berkembang, hanya saja kurang diperkenalkan,” ungkapnya. (akv-91)

