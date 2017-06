Harga Bawang Putih Melonjak

SOLO- Kendati pemerintah sudah menambah kuota impor dan beberapa kali menggelar operasi pasar (OP) dan sejumlah bazar atau pasar murah, harga bawang putih di pasaran kembali membumbung tinggi.

Di Pasar Gede dan Pasar Kleco Solo, harga eceran komoditas itu menyentuh Rp 72.000/per kg. Padahal pemerintah mengharapkan harga komoditas itu Rp 30 000 per kg. Di Pasar Legi dan Pasar Jongke Solo, harga bawang putih Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per kg. Situasi demikian tentu saja membingungkan para pedagang pasar. Selain kenaikan harga begitu drastis dan cepat, pasokan juga mulai berkurang.

Mereka tidak bisa mengira-ira penyebab kenaikan, sebab bawang putih adalah komoditas impor. ’’Harga bawang putih sekarang Rp 72 ribu dari sebelumnya Rp 65 ribu, sejak dua hari ini. Pasokan pun berkurang, yang biasanya 10 kilogram per hari sekarang saya mendapat jatah hanya lima kilogram,’’kata salah seorang pedagang Pasar Kleco, Suwarno, Senin (12/6).

Relatif Stabil

Jika harga bawang merah naik lebih dari dua kali lipat dari harga pemerintah, harga cabai hampir di semua jenis justru turun. Berdasar survai Dinas Perdagangan, Senin (12/6), di Pasar Gede harga cabai rawit merah turun dari Rp 40.000 menjadi Rp 35.000 per kg, sementara di Pasar Legi turun menjadi Rp 25.000 dari sebelumnya Rp 30.000 per kg. Cabai merah besar tropong di Pasar Legi turun menjadi Rp 14.000 dari semula Rp 15.000, sementara di Pasar Gede harga stabil tinggi Rp 20.000. Harga cabai merah keriting di Pasar Legi turun Rp 2.000 menjadi Rp 15.000 per kg dan di Pasar Gede stabil tinggi Rp 20.000. ’’Di Pasar Legi maupun Pasar Gede, harga cabai rawit hijau sama-sama naik menjadi Rp 25 ribu,’’ kata Siti, staf Dinas Perdagangan, usai survai.

Di luar cabai dan bawang putih, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok relatif stabil. Kalaupun naik, tidak begitu tinggi seperti telur ayam yang naik Rp 1.000 menjadi Rp 16.000 di Pasar Legi.

Di pasar tradisional itu, harga beras premium tetap Rp 10.500 per kg/dan Rp 9.300 untuk beras medium, sedang di Pasar Gede masing-masing Rp 12.000 dan Rp 10.000. Harga gula pasir Rp 12.500 di kedua pasar itu, demikian juga dengan harga daging super sama-sama Rp 120.000 per kg. Sedang minyak goreng kemasan di Pasar Legi Rp 14.500 per liter dan Rp 15.500 di Pasar Gede. (G8-37)

Comments

comments