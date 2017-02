Derita Panjang Tenaga Honorer

SALAH satu poin penting dalam rencana revisi UU ASN menyangkut pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Jika hal itu akhirnya terwujud setidaknya ada 430 ribu PNS baru. Tentu hal ini merupakan angin segar bagi pegawai honorer. Maklum saja sudah bertahun mereka menanti pengangkatan.

Lihat saja, jumlah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, prosentasenya lebih banyak dibanding guru PNS. Menurut ketua GTT-PTT Kecamatan Salaman Hakiki Yusani, jumlah anggotanya sebanyak 223 orang. Sedangkan jumlah guru PNS pada Oktober tahun lalu sekitar 218 orang. Kini jumlah guru PNS dipastikan sudah berkurang karena banyak yang pensiun.

Disebutkan, seluruh GTT-PTT bertugas di sekolah negeri. Honor mereka bervariasi antara Rp 100 ribu/bulan dan Rp 450 ribu/bulan. Tugas mereka sama, bahkan ada yang lebih berat dibanding PNS, misalnya saja yang ditugasi mengelola administrasi dana BOS. Sejumlah guru di wilayah Salaman yang diminta komentarnya rata-rata memberikan pernyataan ingin segera diangkat menjadi PNS. Guru SD Ngargoretno 1 Tri Wahyuningsih yang telah bekerja sejak 2005 selama ini hanya menerima honor Rp 350 ribu/bulan. Eko Yulianti guru SD Salaman 1 yang bekerja sejak 2005 juga menginginkan bisa segera diangkat menjadi PNS. Selama ini dia pernah diberi tugas sebagai pengajar dan petugas perpustakaan sekolah.

Honor yang diterima sebesar Rp 450 ribu/bulan dan pernah menerima gaji ke-13. Lain halnya yang dialami Nurul Khikmah Andayani SPdSD guru SD Banjarharjo yang telah mengabdi selama 11 tahun. Honor yang diterima sebesar Rp 150 ribu, pernah naik menjadi Rp 175 ribu, tetapi sekarang turun menjadi Rp 150 ribu/bulan. Di Kabupaten Banyumas, saat ini ada sekitar 606 tenaga wiyata bakti yang sudah masuk pemberkasan untuk pengangkatan CPNS dari pemerintah pusat. Namun belum jelas kapan mau diangkat, setelah sebelumnya sebanyak 619 wiyata bakti serupa, tahun 2015 lalu sudah menerima SK CPNS, untuk pengajuan tahun 2013. “Kalau di rata-rata gaji pokoknya nanti Rp 2 juta saja, dari total 338 (PTT bidan dan tenaga penyuluh) gaji yang harus disiapkan sekitar Rp 676 juta per bulan atau sekitar Rp 8,1 miliar per tahun. Ini belum termasuk jumlah PNS guru dan non guru sebanyak 13.656 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Pemkab Banyumas, Achmad Supartono.

Terus Berjuang

Menurutnya, jika pusat mengangkat PNS baru, dana alokasi umum (DAU) juga bertambah. Ini umumnya melekat di pengguna anggaran masing-masing SKPD. Jumlah paling besar, justru honorer wiyata bakti tenaga pendidikan yang diangkat dengan SK kepala sekolah atau komite. “Minimal mereka harus dibayar sesuai UMK dan jumlah tenaga kontrak disesuaikan kebutuhan mereka.” Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo mengakui proses pendataan masih terus dilakukan untuk mendukung pemberian honor untuk wiyata bakti.

Selama penantian panjang untuk pengangkatan, sejumlah tenaga honorer kerap pula berpindah tempat kerja. Misalnya, Wahyu Adi Setiawan (33), tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Banyumas, selama 5 tahun ini sudah berpindah sampai lima kali tugas di SKPD. Koordinator Forum Tenaga Honorer K2 Kabupaten Banyumas, Arief Widi Purwoko mengaku, sampai saat ini masih terus berjuang agar 606 wiyata bakti yang sudah pemberkasan bisa segera diangkat menjadi CPNS. Mereka mengaku sudah bolak-balik ke pemerintah daerah, pusat hingga ke DPR.

Bagi Pemkot Surakarta, keberadaan tenaga honorer bak sebuah dilema. Di satu sisi Pemkot berharap adanya kejelasan status terhadap para pegawai tersebut melalui sebuah pengangkatan, namun di sisi lain regulasi mengharuskan pengangkatan tenaga honorer diatur hanya dilakukan berdasarkan aturan pemerintah pusat. “Para tenaga honorer itu sudah bekerja puluhan tahun, tapi hanya mendapatkan honor ratusan ribu rupiah per bulan. Kewajibannya sama (dengan pegawai lain) namun haknya berbeda. Makanya negara harus memberikan hak-hak itu seperti pegawai lainnya,” tegas Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Di Kudus, Yuni Rohayati, tenaga honorer di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mengaku terus mengikuti perkembangan revisi UU tersebut. ”Kami terus memantausetiap ada perkembangan melalui berita di media massa. Informasinya revisi UU akan disahkan Maret, semoga memang demikian,” kata Yuni.

Yuni mengatakan, tenaga honorer yang menjadi tenaga pendidik memang telah mendapat honor setara UMK Kudus sebesar Rp 1.608.200 per bulan. Namun untuk tenaga teknis seperti dirinya, hanya mendapat honor sebesar Rp 50 ribu per hari. Tenaga honorer yang menjadi staf administrasi mendapat honor lebih tinggi sebesar Rp 60 ribu per hari. Menilik masih panjangnya proses pengangkatan tenaga honores tersebut wajar jika Sekretaris Komisi ADPRD Kabupaten Purworejo Thoha Mahasin menganggap rencana itu sebuah dilematis. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nancy Megawati mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kepada pemerintah pusat. (21)

Comments

comments