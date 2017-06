Ada Ruang Turunkan Suku Bunga Kredit

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) memastikan masih ada ruang untuk penurunan suku bunga kredit, meskipun dalam beberapa bulan terakhir suku bunga acuan berada dalam posisi yang sama. “Secara umum tingkat suku bunga kredit tentu diupayakan turun, masih ada ruang tetapi tidak terlalu besar,” tutur Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan suku bunga kredit tahun ini sudah mengalami penurunan sekitar 90 basis poin dan suku bunga deposito 130 basis poin. “Perlu diwaspadai dari AS, ada kemungkinan menaikkan FFR (Fed Fund Rate; suku bunga acuan bank sentral-Red) dua kali lagi,” ungkap dia. Akhir tahun ini, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kredit 10%-12%, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) 11%. Target itu lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan kredit 2016 yang masing-masing hanya 7,87% dan 9,6%. Pertumbuhan, lanjut dia, didorong oleh permintaan pembiayaan yang m u l a i meningkat karena peringkat investment grade dari Standard & Poor’s, beberapa waktu lalu.

Inflasi

Angka inflasi yang rendah dinilai bisa menurunkan tingkat suku bunga kredit. Penting bagi pemerintah mengendalikan inflasi sesuai dengan yang diasumsikan. “Jika inflasi kecil, suku bunga deposito akan turun; kalau sudah turun, suku bunga kredit akan lebih rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada peluncuran Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kemarin.

Menurut dia, suku bunga kredit yang rendah bakal mengerek pertumbuhan ekonomi dan menjadi lebih tinggi. Gubernur BI Agus Martowardojo menargetkan inflasi tahun depan 3,5% plus minus 1%, sedangkan akhir tahun ini 4% plus minus 1%. Per Mei 2017, inflasi berada di posisi 4,36%. “Angka inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh volatile food (gejolak harga pangan), administered prices (harga yang diatur pemerintah-Red), dan kenaikan tarif dasar listrik,” ungkap dia.

Pihaknya masih akan mempelajari angka inflasi pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan. Bank sentral masih nyaman pada kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran Indonesia (NPI), dan neraca perdagangan. Dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Maret 2017, rata-rata suku bunga deposito jangka waktu satu bulan 6,41%, tiga bulan 6,7%, serta 12 bulan 7,14%. (B6,dtc-17)

