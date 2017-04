Parade Seribu Sarung Meriahkan Pembukaan Semargres

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pembukaan Semarang Great Sale (Semargres) 2017 akan diisi oleh beberapa kegiatan fenomenal. Diantaranya parade ‘Sarung is My New Denim’ dan pemecahan rekor Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID) untuk pentas Joged Semarangan. Kedua event itu akan diikuti oleh seribu peserta.

Ketua Panitia Semargres 2017 Mei Kristanti manyampaikan, pembukaan Semargres dilakukan di halaman Balai Kota Semarang Minggu (9/4) besok, bersamaan dengan Car Free Day. Parade seribu sarung akan diikuti oleh beberapa komunitas diantaranya sosialita, difabel, komunitas batik, Kadin, PHRI, Genpi, wartawan, dan lainnya.

“Mereka membawa sarung sendiri-sendiri, kita menyediakan kostum untuk atasannya berupa kaos, total ada sekitar seribu peserta saat pawai Sarung is My New Denim,” katanya, Sabtu (8/4).

Sedangkan untuk rute, peserta parade akan menyusuri halaman Balaikota, menuju Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean dan kembali ke Jalan Pemuda menuju Balaikota. Kegiatan akan dimulai pada pukul 06.00 WIB.

“Bahwa sarung adalah salah satu kearifan lokal kita, sarung bisa jadi sebagai pengganti jins atau denim bahkan bisa dikreasi dengan model-model yang bagus sebagai celana atau pakaian,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, joged Semarangan akan ditampilkan setelah acara parade sarung, semua peserta akan ikut bergoyang ala Semarangan. Penampilan ini akan dianugerahi sebagai rekor LEPRID dengan kategori peserta terbanyak.

Sementara, dari pihak perhotelan Bambang Mintosih mengaku senang dengan adanya dua kegiatan saat pembukaan Semargres. Atraksi yang unik ini akan sangat bisa memancing tamu luar Semarang untuk hadir.

“Perhotelan senang karena atraksi unik ini sebenarnya yang dicari wisatawan, perhotelan sendiri akan ikut dalam parade sarung sejumlah 35 hotel yang ada di Semarang,” katanya.

Acara pembukaan yang bertajuk Pesona Semargres tersebut juga akan dimeriahkan dengan atraksi cheerleaders, parade VW terpanjang di dunia, dan artis ibu kota Andi Rif.

Selain wali kota Semarang dan seluruh SKPD, hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag.

(Yulianto/ CN33/ SM Network)