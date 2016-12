Mahasiswi Unika Presentasikan Karyanya di Ajang Internasional

SEMARANG, suaramerdeka.com – Menulis jurnal tidak hanya kewajiban seorang mahasiswa agar bisa lulus dari studinya. Karya tulis ilmiah juga bisa antarkan seorang mahasiswa mengikuti konferensi internasional. Mahasiswi Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Unika Soegijapranata Naftalita Calista Putri, mempresentasikan hasil karyanya di sebuah konferensi internasional di Thailand.

The Thirteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society yang bertemakan Theory and Practices in eLearning 2016 and Future itu, diikuti oleh 14 negara.

Di antaranya Kanada, Siprus, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Laos, Filiphina, Romania, Singapura, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. Tata begitu sapaan akrabnya, jurnal yang berjudul ‘Technical Aspects In Near Field Communication (NFC) Utilization for Class Attendance’ dikirimkan ke panitia berbicara mengenai e-learning.

“Kesempatan ini langka didapatkan, saya berusaha keras untuk memanfaatkan kesempatan ini dan tidak datang dua kali. Sempat khawatir tidak bisa membawakan karya saya dengan baik saat presentasi jika terpilih tapi termotivasi bisa karena mau, sehingga mampu melewati ketakutannya,” kata Tata belum lama ini.

Ternyata jurnal karyanya lolos direview dan dia mempunyai kesempatan untuk melakukan presentasi di depan pemakalah lainnya dari berbagai negara. Ia sukses mempresentasikan karyanya di ajang yang digelar di Srisakdi Charmonman Institute of eLearning Siam Technology College Thailand.

“Ternyata tidak setegang seperti yang saya pikirkan, saya enjoy menyampaikan materi. Karena tahu benar apa yang disampaikan. Begitu pula saat mendengarkan presentasi-presentasi dari peserta lainnya,” tambahnya.

Ke depannya ia ingin mengikuti kesempatan emas seperti dalam kegiatan ini, tampil di depan negara-negara lain di dunia. Tata juga berpesan kepada rekan-rekannya, untuk tidak takut mencoba hal baru dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ditawarkan.

Beberapa tahun ini, kesempatan dibiayai untuk ikut presentasi di berbagai seminar selalu ditawarkan kepada mahasiswa. Pada 2014 lalu mahasiswa Sistem Informasi Nathasia dan Vania juga berangkat ke Thailand untuk melakukan presentasi pada ajang yang sama.

