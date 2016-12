Single Satu Indonesia: Demi Keutuhan Indonesia

JAKARTA, suaramerdeka.com – Berangkat dari semangat untuk terus mempersatukan Indonesia agar tetap menjadi negara kesatuan, yang berhasil menjadi negara satusatunya di dunia yang dapat melaraskan demokrasi dan Islam, sebuah single bertajuk Satu Indonesia dirilis ke pasar.

Single Satu Indonesia, yang merangkum empat lagu dalam sebuah komposisi itu, sebagaimana dijelaskan Tantowi Yahya, selaku pimpro atau eksekutif produser single itu, sengaja dibuat demi mensiasati situasi politik, sosial dan budaya dewasa ini, yang mengkawatirkan semua anak bangsa.

Kebhinekaan, ujar penyanyi dan politisi itu, harus tetap dibina, sembari proses hukum tetap harus dijaga, dihormati dan ditempatkan pada aras semestinya. Tanpa harus menjadi tumpul ketika bersentuhan dengan orag kuat, dan menjadi tajam, ketika bersinggungan dengan orang kecil.

Oleh karena itu, yang music director-nya dipercayakan kepada Erwin Gutawa dan video klipnya dimatangkan Toni P. Sianipar ini, diharapkan menjadi semacam kaca benggala atau cermin kepada semua anak bangsa,”Agar tetap menjaga keIndonesia dengans segenap jiwa raganya,” katanya di Jakarta, Selasa (20/12) saat merilis single itu.

Single yang dinyanyikan secara keroyokan sejumlah penyanyi terkemuka di Indonesia, seperti Raisa, Ariel Noah, Momo Gheisa, Afgan, Gita Gutawa, marcell, Rossa, Glenn Fredly, Isyana Saraswatim Andre Hehanusa, Ikke Nurjanah. Tulus, Cita Citata, Bimbo, Vina Panduwinata, Once Mekel, Tompi, Tantowi Yahya, Judika, Cakra Khan, Giring Nidji, Elfas Singer, Erwin Gutawa dan Edo Kondologit itu, ditambahkan Tantowi,”Semua artisnya tidak dibayar, kecuali studio dan bahan bakunya”.

Menurut rencana, karena sifatnya sosial dan tidak mencari keuntungan, single itu akan ditayangkan di lebih dari 680 radio swasta di Indonesia, dan disiarkan di semua sinema XXI serta lembaga penyiaran lainnya. “Ini hanya single, hanya untuk diperdengarkan dan dipertontonkan. Semakin beredar luas pesannya makin masif. Bahkan kami persilahkan untuk dibajak,” ujar Tantowi bercanda.

Karena album yang didukung Telkomsel, tujuannya agar supaya menjadi viral, dan pesan untuk terus menjaga persatuan dalam single itu sampai ke telinga pendengarnya. Single Satu Indonesia, merangkum empat lagu, yaitu Rayan Pulau Kelapa (Ismail Marzuki), Kolam Susu (Yok Koeswoyo), Zamrud Khatulistiwa (Guruh Soekarno Putra), dan Pemuda (Chandra Darusman).

Sebagaimana dikatakan Syam Bimbo, single ini mempunyai peran yang sangat penting jika dikaitakan dengan kondisi dewasa ini. Di mana tensi politik sangat tinggi sekali. “Saya pribadi dan Bimbo berharap Indonesia tetap Indonesia. Semua harus barengbareng menyelamatkan Indonesia. Anggap saja tensi politik dewasa ini sebagai riakriak kehidupan. Dengan begitu kita tidak akan kena inbas seperti di Timur Tengah. Semoga semua warga Indonesia masih dan terus waras,” katanay sembari mengingatkan pada tahun 80 an Bimbo pernah membuat single berjudul Antara Kabul dan Beirut, “Hebatnya apa yang terjadi di single itu, masih terjadi hingga saat ini, sampai saat ini, Kabul dan Beirut masih perang.”

Dalam rilis single yang juga dihadiri Kapolri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan sejumlah tamu VVIP lainnya itu, single Satu Indonesia diharapkan benarbenar dapat mengusung semangat KeBhinekaan dan persatuan yang nyata kepada pendengarnya.

Hal sama ditekankan pemerhati musik Bens Leo, yang mengatkan single ini, mengingkatkannya pada single terkenal We Are The World yang dirilis pada tahun 1986 oleh sejumlah musisi terkemuka di AS demi solidaritas di Afrika.

“Ini menunjukkan artis tidak mempunyai kepentingan individual, tapi kepentingan lebih luas. Jadi single ini semangatnya sama dengan single We Are The World, samasama atas nama kemanusiaan,” katanya.

(Benny Benke/CN41/SMNetwork)

