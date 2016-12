AS Roma Raih Kemenangan Atas Chievo Verona

ROMA, suaramerdeka.com - AS Roma meraih hasil maksimal dalam lanjutan Serie A usai menang 3-1 atas Chievo di Stadion Olimpico, Jumat (23/12) dini hari. Tertinggal lebih dulu via gol Jonathan De Guzman, Roma berbalik menang via gol dari Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko dan penalti Diego Perotti.

Main di kandang sendiri, Roma mendapatkan ancaman di menit pertama kala Roberto Inglese melepaskan percobaan dari luar kotak penalti, yang masih melebar ke kiri gawang. Pada menit ke-11 Edin Dzeko mendapat umpan Bruno Peres di sisi kanan, lalu melepas sepakan yang masih melebar tipis ke kiri.

Semenit kemudian, umpan lambung Peres disambar tendangan voli Stephan El Shaarawy di depan kotak penalti namun mampu ditepis Stefano Sorrentino. Chievo sempat melancarkan ancaman ke Roma di menit ke-22 setelah sontekan Jonathan de Guzman bergulir tipis saja ke samping kanan gawang.

Di menit ke-28, Roma mendapatkan kans dari tendangan bebas dan sepakan Peres ke sisi kiri cuma membentur tiang. Di menit 37, Chievo mengejutkan Roma setelah unggul lebih dulu setelah De Guzman sukses menyundul masuk umpan silang Mariano Izco dari kanan.

Upaya Roma menyamakan skor baru membuahkan hasil pada masa injury time babak pertama, setelah sepakan bebas El Shaarawy di depan kotak penalti menembus pojok kiri gawang Sorrentino. Babak pertama berakhir 1-1.

Tujuh menit babak kedua berjalan, atau tepatnya di menit ke-52, Roma berbalik unggul setelah Dzeko menyambar bola liar menyusul kemelut di kotak penalti Chievo akibat tusukan El Shaarawy. Di menit ke-58, Peres melakukan percobaan dari luar kotak penalti namun melebar ke kiri gawang. Upaya lain dari El Shaarawy tak lama berselang juga melenceng.

Tekanan dari Roma terus mengancam Chievo di mana umpan silang Peres dari kanan di menti ke-74 disambut tandukan Dzeko, namun cuma membentur tiang. Dzeko punya peluang lain semenit berselang, kali ini sepakannya melebar ke kanan. Penyerang asal Bosnia dan Herzegovina itu kembali membuang peluang di menit ke-83.

Roma baru benar-benar menambah gol di masa injury time, setelah Diego Perotti dilanggar Filippo Costa. Maju sebagai eksekutor, Perotti sukses menyarangkan bola ke gawang. Laga berakhir dengan kemenangan 3-1 AS Roma.

Dengan hasil ini, Roma sementara menipiskan jarak dengan Juventus di posisi teratas klasemen. Menempati urutan dua, skuat besutan Luciano Spalletti mengumpulkan nilai 38 dari 18 pekan atau tertinggal empat angka dari Juve. Juve seperti diketahui absen bertanding di tengah pekan ini karena menjalani laga Piala Super Italia di Qatar melawan AC Milan. Sementara itu, Chievo tertahan di peringkat 10 dengan 25 poin.

(Andika Primasiwi, GLCM / CN26)

Comments

comments