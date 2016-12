Toyota Camry Hybrid Rendah Konsumsi BBM Tetap Bertenaga

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu terbesar dasawarsa ini, dimana energi fosil semakin ditinggalkan selain persediaannya semakin menipis juga emisi gas buangnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Industri berlomba-lomba berusaha mengurangi emisi gas buang dengan teknologi ramah lingkungan, demikian juga industri mobil.

Ada berbagai mobil premium termasuk jenis sedan, satu diantaranya All New Toyota Camry keluaran terbaru yang terhitung lengkap seperti kriteria di atas. Selain menawarkan kenyamanan dan kemewahan, juga minim gas buang serta mengusung teknologi ramah lingkungan.

Toyota belum lama ini merilis Camry 2500 cc tipe Q Hybrid sebagai ganti varian tertinggi tipe Q 3500 cc dengan mesin V6. Sejak pertama dirilis di Indonesia secara resmi pada 2008 menurut Instruktur tim Traning di Nasmoco Training Center Nur Fauzi, Toyota mengeluarkan tiga tipe yaitu, G dan V 2500 cc dengan mesin V serta tipe Q 3500 cc dengan mesin V6.

“Meskipun menggunakan mesin 2500 cc, tenaganya tidak kalah dengan mesin 3500 cc. Mesin Hybrid ini pada intinya menggunakan dua sumber tenaga yang berbeda, yaitu kombinasi antara mesin bensin dan motor listrik,” kata pria yang akrab disapa Fauzi di Semarang, belum lama ini.

Secara teknis ada beberapa kondisi antara motor listrik dan mesin bensin bergantian bekerja, sesuai kondisi jalan dan beban. Pertama mesin dinyalakan, mobil digerakkan dengan motor listrik sampai beberapa saat dan kemudian ketika berjalan normal dijalanan maka antara mesin bensin dan motor listrik saling bersinergi. Sedangkan ketika jalan menanjak maka mesin akan saling membantu menambah tenaga.

“Ketika mobil berjalan menggunakan mesin bensin maka secara otomatis akan mengisi baterai yang menggerakkan motor listrik. Perpindahan antara motor listrik dengan mesin bensin tidak akan dirasakan oleh pengemudi maupun penumpang saat mobil berjalan,” tuturnya.

Untuk konsumsi bahan bakar yang digunakan, sedan besar ini masih terhitung irit jika dibandingkan pendahulunya. Untuk pengendaraan di dalam kota, konsumsi bahan bakar mencapai 13,6 km/liter dan 17,8 km/liter untuk jalan bebas hambatan atau perjalanan ke luar kota. Sedangkan mesin konvensional empat silinder memiliki konsumsi bahan bakar 10,2 km/liter untuk perkotaan dan 14 km/liter untuk luar kota dan Camry V6 menempuh jarak 8,9 km untuk satu liter bensin di perkotaan dan 12,7 km/liter untuk luar kota.

Iritnya konsumsi bahan bakar ini tidak lepas dari tidak adanya beban mesin yang berat. Pendingin ruangan yang biasanya penggeraknya menempel pada

penggerak mesin, pada Camry Hybrid menggunakan penggerak independen.

Camry Hybrid dapat diubah pengoperasian dapur pacunya antara mesin bensin atau motor listrik atau menggunakan keduanya secara bersamaan.

Demi mengejar efisiensi, pengemudi bisa memilih mode ECO untuk mengoptimalkan respons pedal gas dan output penyejuk udara (AC). Sedangkan bila memilih mode EV, maka Camry Hybrid akan bergerak menggunakan tenaga listrik hingga menempuh jarak 25,7 km dengan kecepatan di bawah 40,2 km/jam. Semua informasi seputar konsumsi bahan bakar dapat dipantau melalui layar di dashboard.

Pada Toyota All New Camry 2.5 V non Hybrid masih memakai transmisi otomatis (6 speed AT Sequential). Sedangkan Toyota All New Camry 2.5 Hybrid memakai transmisi CVT (Continous Variable Transmission). Dengan tranmisi Continous Variable Transmission, penumpang dan pengemudi hampir tidak merasakan perpindahan gigi, hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan.

(Puthut Ami Luhur/CN41/SMNetwork)

