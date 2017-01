Harga Cabai di Pasaran Juga Ditentukan Pedagang Besar

SEMARANG, suaramerdeka.com - Harga cabai yang melambung tinggi selain dipengaruhi faktor cuaca ternyata juga ditentukan oleh pedagang besar.

Suyadi pedagang besar cabai di tempat relokasi pedagang Pasar Johar mengaku jika harga ditentukan oleh pedagang dengan memberikan informasi kepada pengepul, lalu pengepul ke petani.

“Misalnya kekuatan pasar sekian sehingga belanjanya paling tidak di bawahnya sekian dan ternyata tidak bisa karena orang butuh banyak barangnya sedikit, otomatis yang punya barang gelem sakmene nek rak gelem tak dol karo liyane,” katanya kepada tim TPID saat sidak harga dan pasokan cabai di tempat relokasi pedagang Pasar Johar, MAJT pukul 03.00 WIB, Kamis (26/1).

Jika harganya melewati, lanjut Suyadi pengepul dan pedagang tidak bisa untung. Ia pun tidak membedakan harga dari petani maupun pengepul.

Untuk saat ini harga tertinggi dicapai oleh cabai merah setan dengan harga Rp 100 ribu per kilogram, cabai putih Rp 54 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp 40 ribu sampai Rp 45 ribu per kilogram.

Untuk pasokan, banyak dari petani langsung yang menjual kepada dirinya seperti dari Temanggung dan sekitar Semarang Gunungpati, Mranggen, Demak. Sedangkan untuk pengepul kebanyakan berasal dari Jawa Timur seperti Blitar, Madura dan Jember.

“Pasokan banyak dari Jawa Timur 70 persen dan Jawa Tengah 30 persen. Hujan ini menurunkan produksi hampir 40 persen. Petani biasanya menanam 5 kuintal dan musim hujan satu kuintal saja sudah bagus,” ucapnya.

Ia bisa menerima pasokan cabai dua sampai tiga ton setiap harinya saat harga normal. Dengan harga yang melambung ini turun 7 sampai 8 kuintal per hari.

Direktur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra mengatakan, harga cabai yang mencapai Rp 100 ribu per kilogram memang sudah mentok karena daya beli masyarakat memang sudah pas-pasan.

“Harapannya harga bisa turun lagi dan TPID memastikan pasokan dan daya beli masyarakat serta bisa melakukan suplay dari daerah lain untuk permintaannya sehingga bisa menurunkan harga cabai,” katanya.

(Cun Cahya/ CN33/ SM Network)

